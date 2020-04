Cavani, clamoroso ritorno in Serie A. ecco dove può giocare il Matador

Niente Atletico Madrid e niente Boca Juniors, il futuro di Edinson Cavani potrebbe essere di nuovo in Serie A. L’attaccante del Paris Saint-Germain dovrebbe salutare la capitale francese al termine della stagione in corso: per lui diverse opportunità compresa la pista suggestiva che lo riporterebbe in Italia.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il Napoli pensa al clamoroso affare. Il ritorno del Matador in azzurro per infiammare la piazza e avere a disposizione un centravanti di sicura affidabilità. Cavani rappresenterebbe un affare low cost per il club di De Laurentiis che sarebbe pronto ad offrire all’attaccante un contratto di tre anni fino al 2023 a 7 milioni di euro a stagione più altri 7 al momento della firma. Non appena ci sarà la conferma che il Matador non andrà avanti col Psg, il patron partenopeo proverà l’assalto al giocatore.

LA VOLONTA’ DI CAVANI