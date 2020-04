Cavani, clamoroso ritorno in Serie A in una big

Edinson Cavani è uno dei nomi più in auge del prossimo mercato. El Matador piace a tanti sia in Europa che in Sudamerica. Dopo le trattative con l’Altetico Madrid e le voci del Boca Juniors, ecco l’ultima novità: l’Inter si sarebbe improvvisamente trovata tra le principali candidate per avere il centravanti.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, gli agenti dell’attaccante del Paris Saint-Germain, hanno contattato la dirigenza nerazzurra con una chiamata informativa sui piani dei nerazzurri. Con la possibile partenza di Sanchez e il rinnovo di Giroud col Chelsea, Cavani potrebbe fare al caso della squadra di Conte. Unico problema: l’elevato ingaggio, ma su quello ci sarà tempo di trattare.