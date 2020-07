Cavani, futuro incerto ma lui ha le idee chiare: la sua prossima meta

200 presenze e 138 gol all’attivo con la maglia del Paris Saint-Germain. Non servono presentazioni a Edinson Cavani. Il Matador si è svincolato lo scorso 30 giugno dai parigini rinunciando anche all’ultima parte di stagione dei francesi.

Per lui il futuro è incerto. Diversi club sono interessati ma allo stesso tempo frenati dal suo alto ingaggio. Una cosa è certa: la volontà di Cavani è quella di restare in Europa.

Cavani: obiettivo Qatar 2022

In Italia tanti lo volevano e molti si sono informati. Dall’Inter al Napoli, passando per la Roma. Poi il nulla con le richieste del calciatore, forse, eccessive. Il Matador conosce il suo valore e non è disposto a fare sconti. Ecco perché, nelle ultime ore, il suo nome è stato accostato sempre con maggiore insistenza al Benfica. I quotidiani portoghesi sono sicuri che le Aquile sarebbero disposte a pagare il giusto pur di averlo in rosa. I contatti sono stati avviati da tempo e le parti si stanno conoscendo. Un fattore importante è indubbiamente il fratello del Matador che di lavoro fa il procuratore e starebbe valutando l’affare.

La certezza è l’intenzione del bomber: un campionato in Europa che gli consenta di stare al top del calcio in ottica futura. L’obiettivo è il Mondiale in Qatar del 2022 con l’Uruguay. Niente America, dunque, e neppure Arabia, Cina o Giappone. Cavani resterà in Europa, alle sue condizioni…

QUI LE MOGLI E FIDANZATE PIU’ PICCANTI DEI CALCIATORI