Cavani, il futuro è un rebus: “Non so dove giocherò nei prossimi anni”

Si avvicina il calciomercato estivo e diversi giocatori dovranno decidere cosa fare nel loro futuro. Tra i più attesi c’è indubbiamente Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano del Paris Saint-Germain è in scadenza di contratto e dovrebbe lasciare a parametro zero il club parigino. A meno che non decida in extremis di rinnovare. Il Matador ha spiegato il suo punto di vista sulla situazione contrattuale a Foot Mercato: “Ne ho già parlato con chi mi è vicino. La mia carriera potrebbe durare ancora qualche anno, qui o altrove, non lo so”