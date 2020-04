Cavani, il futuro lo svela… il capitano del Peñarol: “Edi verrà da noi…”

“Ho la sua autorizzazione per dirlo. Edi verrà da noi”. Parola di Cristian Rodriguez, capitano del Peñarol.

Il calciatore del club di Montevideo pare essere sicuro del futuro del bomber del Paris Saint-Germain. Per il Matador il destino sembra essere nel club uruguaiano. Tante le voci sulla prossima squadra di Cavani: Atletico Madrid, Boca Juniors e Napoli tra le più citate dai media, ma Cristian Rodriguez, parlando al programma Locos x el Futbol, pare togliere ogni dubbio: “Ho l’autorizzazione di Edi per dirlo” – ha annunciato il 35enne centrocampista – chiamatelo e chiedeteglielo. Sta per venire al Peñarol e non posso dire altro”.

Se le sue parole dovessero trovare conferma, Cavani dirà addio al Psg per fare ritorno in Patria per una nuova esperienza di calcio e di vita…