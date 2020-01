Cavani, il padre allo scoperto: “Vuole l’Atletico Madrid. Il Psg è ingiusto con lui…”

Edinson Cavani ‘prigioniero’ del Paris Saint-Germain. Questo il senso delle parole di Luis Cavani, padre del Matador rilasciate a El Chiringuito e riportate da Sport.

La trattativa che dovrebbe portare l’attaccante ex Napoli alla corte dell’Atletico Madrid è in stallo per la volontà del Psg di trattenere il giocatore per la fase finale della Champions League. Luis Cavani ha, infatti, dichiarato: “Mio figlio vuole andare all’Atletico Madrid. Sta giocando 3-6 minuti. Questo è ingiusto per lui. Il Psg non vuole venderlo perché vuole averlo a disposizione per la Champions League. Lui vuole andare via perché ha bisogno di giocare”. E ancora: “Andare all’Atletico Madrid da Simeone secondo me sarebbe la scelta migliore. Con il Cholo tutti i giocatori danno il massimo vista la sua grande personalità”.