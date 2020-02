Cavani, il retroscena: rifiutata proposta del Barcellona alla chiusura del mercato

Non solo l’Atletico Madrid. Nel futuro di Edinson Cavani sarebbe potuto esserci anche il Barcellona. Stando a quanto riporta L’Equipe, infatti, l’attaccante del Paris Saint-Germain, prossimo all’addio a fine stagione, sarebbe stato sondato anche dai blaugrana nelle ultime ore del calciomercato invernale.

Il Matador, che era stato ad un passo dall’Atletico Madrid con il quale però non è stato trovato l’accordo economico tra le società, avrebbe addirittura rifiutato il club catalano. Stando a quanto si apprende il Barcellona, alla ricerca di un sostituto di Luis Suarez, alle prese con problemi fisici, avrebbe provato l’assalto a Cavani nelle battute finali del mercato. L’offerta, però, non è bastata al calciatore per accettare. Problemi di soldi? No. A quanto pare a far dire no al centravanti uruguaiano sarebbe stata la durata del contratto proposto, ritenuta troppo breve. A questo punto Cavani aspetta solo il termine della stagione per liberarsi gratuitamente dal Psg e firmare con l’Atletico Madrid al quale ha già dato la sua parola.