Cavani in Brasile? Lugano è sicuro: “Nemmeno se tutti i club sudamericani si mettessero insieme”

Edinson Cavani è senza dubbio tra i calciatori più chiacchierati del momento in ottica calciomercato. Il suo futuro è in bilico con il Matador che deve trovare una nuova squadra a fine stagione dopo che dirà addio al Psg. Tra le varie ipotesi anche quella San Paolo, subito bocciata, a dirla tutta, dal dirigente, ed ex difensore della Nazionale uruguaiana Diego Lugano. L’ex compagno di squadra di Cavani, in una intervista a SporTV, ha escluso categoricamente un possibile approdo dell’amico in Brasile.

IMPOSSIBILE – “Cavani? Lo conosciamo, così come conosciamo bene Thiago Silva, il miglior difensore con cui io abbiamo mai giocato. Come sapete,entrambi sono apprezzati e hanno un grande mercato in Europa, e oggi con la situazione della pandemia in Sudamerica… Beh, se provassimo a mettere insieme tutti i club brasiliani, più Boca Juniors e River Plate, non riusciremmo comunque a portarlo qui. Purtroppo. Ovviamente abbiamo una chat di amici e cerchiamo di capire se voglia tornare un giorno in Sudamerica ma nulla più”.