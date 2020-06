Cavani, l’agente: “Ascoltiamo tutte le offerte”

Edinson Cavani si prepara ad una nuova esperienza lontano da Parigi. Il Matador saluterà il Psg al termine della stagione. Su di lui diversi club di tutta Europa, in modo particolare Atletico Madrid e Inter.

Il nome del bomber ex Napoli circola da diverse settimane in ottica nerazzurra e una possibile apertura, non solo alla squadra di Milano, arriva dall’agente del calciatore. Come riporta Efe, il procuratore di Cavani, Walter Guglielmone, ha commentato i rumors sul futuro del suo assistito.

Poche parole, nessuna precisazione, ma solo una constatazione dei tanti club interessati all’esperto centravanti uruguaiano: “Ascoltiamo tutte le opzioni, nessuna proposta che verrà presentata al calciatore sarà scartata“. L’Inter è avvisata, così come le altre pretendendi. La fila sembra essere lunga per il bomber e nessuna pista non verrà presa in considerazione. Per Cavani si era parlato anche di MLS e Sudamerica, ma è più probabile che il giocatore voglia provare un’ultima esperienza importante in Europa prima del ritiro dal calcio che conta.

