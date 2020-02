Cavani, l’agente: “L’Atletico? Impossibile trovare un accordo…”

Edinson Cavani, alla fine, è rimasto al Paris Saint-Germain. Malgrado un contratto in scadenza ed il forte pressing dell’Atletico Madrid, dove il tecnico Diego Simeone era pronto ad accoglierlo a braccia aperte, l’attaccante è rimasto alla corte di Thomas Tuchel. A spiegare i motivi della mancata fumata bianca dell’operazione, ai microfoni di ESPN, è intervenuto il fratello nonché agente del giocatore Walter Guglielmone.

ACCORDO – “L’Atletico Madrid non poteva sostenere i costi economici dell’operazione ed il Psg, da parte sua, non si è mai mosso dalle proprie richieste. Un accordo non poteva essere trovato”.

