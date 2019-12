Cavani, l’entourage e l’assist all’Atletico Madrid: “In estate potrebbe realizzarsi tutto…”

Potrebbe esserci una svolta sul fronte mercato per quanto riguarda il futuro di Edison Cavani. L’attaccante attualmente al Paris Saint-Germain è stato accostato a molti club, su tutti l’Atletico Madrid. Ecco che dalla Spagna, arrivano notizie importanti che confermerebbero le indiscrezioni.

Come riporta AS, l’entourage del giocatore si sarebbe sbilanciato con affermazioni che lasciano intedere un’apertura totale al trasferimento dell’attaccante dell’Uruguay: “Dall’Atletico Madrid ci hanno chiamato per Cavani ed in estate potrebbe realizzarsi tutto. L’interesse c’è ma non abbiamo ancora parlato di cifre, è una trattativa appena nata. A Cavani piace molto l’idea: l’Atletico è una grande squadra, giocherebbe quasi sicuramente in Champions League e comunque giocherebbe ne La Liga che è uno dei campionati migliori del mondo”.