Cavani, niente Atletico Madrid o Napoli: “Resto al Psg, ho parlato con il club”

Non ci sarà nemmeno quest’anno il ritorno al Napoli di Edinson Cavani, che ha spento ogni voce di calciomercato sul suo conto, anche quelle che riguardavano un possibile approdo all’Atletico Madrid. Il campione 32enne ne ha parlato dal Brasile, dove si sta giocando la Copa America, dopo il successo del suo Uruguay contro il Cile per 1-0 grazie proprio ad un suo gol nei minuti finali: “Prima di partire per giocare questa competizione ho parlato con i dirigenti del Paris Saint-Germain circa il mio futuro, ne ho discusso e voglio finire lì il mio attuale contratto, restando a Parigi. Sono orgoglioso di far parte del Psg”. L’attaccante è in scadenza nel 2020 e si prepara quindi ad affrontare la settima stagione di Ligue 1, con obiettivo però di arrivare in fondo alla Champions League.