Cavani, due top club aprono le porte

Quale futuro per il Matador? Anche la Vecchia Signora interessata

Tanti nomi per l'attacco della Juventus , a caccia di un bomber nel prossimo mercato di gennaio per risolvere il problema del go. Se il preferito resta Vlahovic, bomber della Fiorentina, le alternative sembrano essere molteplici. Alcune più probabili, altre meno...

L'opzione numero uno sembra poter essere Mauro Icardi, centravanti ex Inter ora al Psg, anche se resta la tentazione Gianluca Scamacca del Sassuolo, che piace anche all'Inter. Eppure, per il Corriere della Sera potrebbe esserci anche un altro importantissimo nome: quello di Edinson Cavani. Il valzer delle punte vedrebbe anche il Matador tra gli affari di mercato, magari già dal prossimo gennaio. Nonostante l'attuale attaccante del Manchester United sia dato per partente direzione Barcellona, per prendere il posto di Aguero, alcuni rumors lo vorrebbero tra quelli papabili in casa Juventus. L'uruguaiano ha fatto benissimo in Italia con la maglia del Napoli e il suo ritorno potrebbe far ritrovare quelle reti che tra le fila bianconere mancano dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.