Cavani più lontano dal Benfica: il club pensa a un piano B

Sembrava tutto pronto per l’approdo di Edinson Cavani al Benfica. Il Matador era il grande sogno del club di Lisbona, ma nelle ultime ore l’affare si è complicato. Pare che l’origine delle difficoltà nella conclusione delle trattative sia stato dettato principalmente dalle richieste economiche dell’attaccante ex Napoli e Paris Saint-Germain. Di conseguenza, ora la società è costretta a trovarsi un nuovo attaccante.

PIANO B

Secondo quanto riportato da A Bola TV, il Benfica non avrebbe perso tempo e avrebbe già individuato un nuovo interessante profilo. Si tratta di Diego Costa, attaccante spagnolo dato in uscita dall’Atletico Madrid. Un nome altisonante per provare a diventare protagonista sia in patria che in Europa.