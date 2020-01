Cavani può lasciare il PSG: si accende la sfida tra due big inglesi

La terza esclusione consecutiva dai convocati sembra l’indizio decisivo dell’addio imminente di Edinson Cavani al Paris Saint-Germain. Il Matador, infatti, è in scadenza di contratto con il club campione di Francia in carica e non sembra intenzionato a rinnovare. Così la cessione diventa la soluzione più contemplata. Cavani ne approfitterebbe per rilanciarsi in un nuovo progetto e il PSG troverebbe introiti importanti per le proprie finanze. Secondo quanto riportato dal Sun, sulle tracce del bomber uruguaiano ci sarebbero due club inglesi: Chelsea e Manchester United. Il tecnico dei Blues avrebbe ammesso di essere fortemente interessato al Matador, da sempre suo pallino. I Red Devils, invece, cercano una punta capace di rimediare alla crisi del reparto offensivo.