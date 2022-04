Cavani, questione di… famiglia: futuro al Boca Juniors per avvicinarsi ai suoi cari

Il Matador pronto a trasferirsi in Argentina

Tornano in maniera prepotente i rumors di mercato su Edinson Cavani. L'attaccante, attualmente al Manchester United, arriverà alla scadenza del proprio contratto in questa stagione e si libererà come parametro zero. Secondo il portale Todofichajesè questa la soluzione migliore per il calciatore e per il club in vista del futuro. Futuro che, per altro, sembra essere già scritto per il Matador.