Cavani, ritorno di fiamma con l’Atletico Madrid

Il futuro di Edinson Cavani resta un rebus. Il Matador del Paris Saint-Germain sembra essere destinato a dire addio ai parigini al termine della stagione. Sul centravanti diversi club, ma il suo ingaggio è di grosso impedimento per diverse realtà. Il Boca Juniors, infatti, proprio per motivi economici si è tirata indietro nella corsa al giocatore e adesso per il classe 1987 non restano tante alternative.

Secondo UOL Esporte, però, potrebbe riaprirsi una finestra che sembrava chiusa da mesi: quella dell’Atletico Madrid. Da quanto riportato la volontà di Cavani sarebbe quella di farsi allenare da Diego Pablo Simeone in maglia colchoneros. Un sogno che potrebbe diventare realtà se ci saranno le condizioni giuste da entrambe le parti nelle prossime settimane. L’alternativa alla Liga, potrebbe anche essere la MLS dove l’Inter Miami di Beckham potrebbe provare il grande acquisto.

PISTA ITALIANA PER CAVANI