Cavani tentato dall’addio, il PSG cerca il nuovo bomber in casa Juve

Le voci continuano a rincorrersi. E sembrano concordare su un aspetto: la permanenza di Edinson Cavani a Parigi pare ormai destinata a concludersi. Il Matador è corteggiato da club di Premier League e ha offerte dalla Spagna. Normale, dunque, che, avendo un contratto in scadenza a giugno, il giocatore e il Paris Saint-Germain stiano cercando di trovare la miglior soluzione per l’addio. I parigini vorrebbero monetizzare dall’eventuale cessione per poi tuffarsi sul mercato e trovare un degno sostituto. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il PSG avrebbe messo gli occhi su un attaccante della Juventus. Si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita si trova bene a Torino, ma potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di giocare insieme a Kylian Mbappé.