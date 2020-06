Cavani, via libera per il suo ritorno in Serie A: la svolta

Edinson Cavani potrebbe presto approdare di nuovo in Serie A. L’ex attaccante del Napoli concluderà il suo rapporto col Paris Saint-Germain e almeno due squadre italiane sembrano poter provare a convincerlo a fare ritorno nel massimo campionato nostrano. Dalla Spagna arriva l’indizio che porta tanta fiducia: l’Atletico Madrid, l’altra squadra che inizialmente si era gettata a capofitto sul Matador, si sarebbe tirata indietro.

Cavani in Serie A: la svolta

Secondo As, infatti, dopo essere stato ad un passo dall’attaccante del Psg a gennaio, l’Atletico Madrid avrebbe deciso di non formulare nuove offerte per il bomber uruguaiano. A gennaio c’erano stati dei contatti concreti che avevano fatto pensare alla chiusura dell’affare imminente ma poi le discussioni tra il patron Cerezo e gli agenti di Cavani hanno impedito che l’operazione andasse a buon fine. Adesso, la Serie A può sperare di riabbracciare il bomber ex Napoli. Juventus, Inter e anche la Roma sognano il grande colpo. Il Matador sembra davvero più vicino al ritorno in Italia…

QUI LE NEWS DI GOSSIP