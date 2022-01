C’è l’indizio: Messi tornerà al Barcellona in estate

L'argentino rimarrà una sola stagione a Parigi

L'attaccante del PSG Lionel Messi potrebbe tornare al Barcellona. Secondo The Mirror, la moglie dell'argentino Antonella Roccuzzo non si sente felice a Parigi e ha detto ripetutamente al marito che le piacerebbe tornare a Barcellona. I figli di Messi non si sono ancora adattati alla vita nella capitale francese e non piace neanche il clima ventoso e piovoso. Nessuno di loro ha iniziato a studiare la lingua francese e tutto questo fa pensare che Messi in estate andrà a Barcellona convinto a tornare da Xavi e Daniel Alves.