Ceballos, il retroscena per restare all’Arsenal: incontro con Florentino Perez per il futuro

Grande protagonista questa estate, Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid in prestito all’Arsenal, ha deciso il proprio futuro. Dopo aver esaltato il pubblico della Spagna con la maglia della Nazionale U21, il classe ’96 pare aver stabilito dove continuerà a giocare nelle prossime stagioni.

I Gunners sono la sua priorità. Ecco perché, come riporta il Sun che cita El Desmarque, il calciatore si sarebbe mosso in prima persona per garantirsi un proseguimento sereno in Premier League. “Sono felice qui e voglio rimanere”. Così il giocatore sul suo momento. Ceballos avrebbe incontrato addirittura il patron del Real Madrid Florentino Perez chiedendogli di agevolare il riscatto da parte dell’Arsenal. Lo spagnolo vuole crescere in Inghilterra e chiede di non essere richiamato in blancos. Vedremo se la sua richiesta verrà accolta oppure no.