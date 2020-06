Ceballos: “Tornare al Real Madrid? Zidane mi ha detto di fare un’altra esperienza. Vediamo…”

Quale futuro per Dani Ceballos? Il talento spagnolo di proprietà del Real Madrid rimarrà fino al termine della stagione all’Arsenal con il quale concluderà questa edizione di Premier League.

Ma per la prossima annata sono tanti i dubbi e poche le certezze. Una di queste però è la voglia di giocare, cosa che non avverrà con la maglia del Real Madrid.

Ceballos: “Zidane è stato chiaro”

Parlando a Cadena Ser, Ceballos ha spiegato: “Il prossimo anno voglio giocare titolare e difficilmente potrò farlo al Real Madrid. Per quest’anno Zidane mi ha detto che è meglio fare un’altra esperienza, è stato molto chiaro con me. Per la prossima stagione prenderò la mia decisione. Betis? Sicuramente è un’opzione, non chiudo la porta a nessun club, né in Spagna né altrove. Il Betis è la squadra che mi ha dato la possibilità di diventare un calciatore, sono betico e vedo sempre le loro partite”.

QUI LE NEWS DI GOSSIP