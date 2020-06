Cellino allo scoperto: “Tonali ha rifiutato il Psg. Vuole solo…”

Massimo Cellino ha in canna un grande colpo di mercato: vendere Sandro Tonali al miglior offerente e alla migliore squadra possibile gradita dal giocatore. Il giovane centrocampista è il gioiellini di mercato del Brescia e nella prossima finestra potrebbe cambiare maglia.

Il numero uno delle Rondinelle, nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport, ha avuto modo di spiegare quello che potrebbe essere il destino del classe 2000.

Cellino: “Tonali ha detto no al Psg”

“Di certi giocatori m’innamoro e non vorrei mai venderli. Costruirgli attorno una bella squadra, una squadra da soddisfazioni, era il mio sogno. Ma mi rendo conto però che il ragazzo ha traguardi personali importanti, una famiglia che lo segue, in particolare la madre”, ha detto Cellino su Tonali rivelando poi un retroscena di mercato: “Nasser (Al-Khelaifi presidente del Psg ndr) lo vorrebbe a Parigi, mi ha scritto anche oggi (ieri ndr), ma lui in Francia non vuole andare”, ha spiegato il patron delle Rondinelle. “Inter e Juventus sono le destinazioni che preferisce. De Laurentiis mi ha offerto 40 milioni, la Fiorentina è pronta a fare carte false, ma il suo destino è abbastanza segnato. Prima del Covid il Barcellona era arrivato a 65 milioni più due ragazzi molto interessanti valutati 7 e mezzo a testa, uno era un esterno difensivo. Credo che i dirigenti catalani abbiano ricevuto una risposta che non hanno gradito. E non da Tonali”.