Cellino: “Tonali? Mai visto giocatore così forte. Tifa Milan e l’Inter ha sbagliato tutto…”

Massimo Cellino racconta Sandro Tonali. Il patron del Brescia ha rilasciato un’interessante intervista a Il Messaggero parlando soprattutto del gioiellino del centrocampo ormai prossimo all’approdo al Milan dopo una serie di tira e molla con altri club a lui interessati. Il presidente delle Rondinelle ha spiegato molti dettagli del calciomercato e si è soffermato anche sui pregi del calciatore.

Cellino racconta Tonali: mercato e non solo

“I nerazzurri hanno sbagliato il modo di agire”, ha spiegato subito Cellino sul tira e molla per Tonali da parte dell’Inter. “Marotta lo voleva e Conte lo adora. I club che si affacciavano venivano respinti proprio perché c’era l’Inter. Ma anche il ragazzo voleva conoscere il proprio futuro”. Ed ecco perché senza concludere l’affare è arrivato il Milan: “È la squadra che tifa da quando è bambino. L’operazione con loro mi ha fatto doppiamente piacere, ho rispettato una società che ha dato valore ai soldi”.

E ancora su Tonali e il suo Brescia: “Non mi era mai successo di scoprire un giocatore così forte“, ha rivelato il patron delle Rondinelle sul centrocampista. “Avrei voluto trattenerlo, ma purtroppo il sogno si è infranto con la retrocessione e l’incertezza trasmessa dalla pandemia. Devo programmare il futuro del Brescia senza rifinanziare la società: rivesto la carica di presidente per professione, mentre altri miei colleghi milionari lo fanno per hobby”.

