Celtic-Milan, intrigo di mercato: i rossoneri studiano un nuovo colpo

Non solo l’importanza di vincere la prima uscita del girone di Europa League, Celtic-Milan fornirà qualche spunto anche in ottica mercato. La partita odierna dei rossoneri in Scozia potrebbe essere l’occasione di attenzionare da vicino Kristoffer Ajer, obiettivo della dirigenza del Diavolo.

Milan: occhi in casa Celtic

Da alcuni rumors di mercato, sembra proprio che il Milan oltre a pensare ai tre punti da ottenere contro il Celtic avrà uno sguardo molto attenzo su Kristoffer Ajer, difensore centrale di proprietà del Celtic che stasera proverà a marcare Ibrahimovic e i suoi compagni.

In passato il giocatore era già stato accostato a qualche club italiano come la Roma ma adesso pare che sia il Diavolo a volerlo fortemente per mettere una pezza al pacchetto arretrato. Vedremo come si comporterà il giocatore classe 1998.