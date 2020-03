Cercasi attaccante per il Barcellona: tra le opzioni c’è un big dell’Inter

Cercasi gol e integrità fisica. Due i requisiti per entrare nell’attacco del Barcellona. Un reparto che in questa stagione ha mostrato più di un limite. Luis Suarez si è infortunato a gennaio e rientrerà solamente a maggio, mentre Antoine Griezmann non è mai apparso quello dell’Atletico Madrid. Insomma, servono rinforzi. Secondo quanto riportato dal Sunday Express, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su due giocatori. La prima pista porta a Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter. La seconda idea è Pierre-Emerick Aubameyang. Più agevole quest’ultima idea, data la presunta rottura tra l’attaccante e l’Arsenal. Ma il vero sogno dei Blaugrana resta Lautaro. Si lavora per tentare di convincere l’Inter.