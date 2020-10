Cerci ci riprova: ripartirà dall’Arezzo

Nuova avventura per Alessio Cerci, dopo l’ultima stagione passata alla Salernitana con sole 10 presenze raccolte, l’esterno offensivo con un passato anche nell’Atletico Madrid riparte dall’Arezzo. Ad annunciarlo è stato lo stesso club toscano sul proprio sito.

CERCI RIPARTE DALL’AREZZO

La S.S. Arezzo è felice ed orgogliosa di annunciare che Alessio Cerci è un nuovo calciatore del Cavallino.

Alessio Cerci, attaccante classe 1987, vestirà la maglia amaranto dopo una lunga e prestigiosa carriera che l’ha portato a giocare in club di livello internazionale come Roma, Fiorentina, Torino, Milan, Genoa e Atletico Madrid. Cerci vanta più di 200 presenze in Serie A con oltre 40 gol all’attivo e 14 presenze con la Nazionale Italiana.

Alessio Cerci ha parlato subito dopo la firma: “Sono carico e motivato per questa stimolante avventura. Ho voglia di dimostrare ancora il mio valore come calciatore e credo che Arezzo sia la piazza giusta per fare bene. Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni. Forza Arezzo!”

Cerci indosserà la maglia numero 11.

Ad Alessio, da parte della Società e di tutti i tifosi, va il più caloroso benvenuto in casa Amaranto!