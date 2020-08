Cesena, tutto fatto per il ritorno di Caturano: i dettagli

Salvatore Caturano ritorna al Cesena. L’attaccante, dopo essere rientrato alla Virtus Entella, sarà un nuovo giocatore della squadra bianconera.

IL RITORNO

Il Cesena aveva già accolto nel corso della stagione 2019/20 nella propria rosa l’ex calciatore del Lecce, quando il bomber proveniente da Chiavari in prestito riuscì a segnare 3 reti in 5 presenze. A mettere un punto sulla definizione dell’affare è stato lo stesso Caturano ai microfoni del Corriere di Romagna: “Lunedì ci incontriamo per chiudere, desideravo restare qui e la società ha fatto un ottimo lavoro. La trattativa sta arrivando alla conclusione, come si dice in questi casi, siamo ai dettagli”.

LA VOLONTÀ– “Avevo altre richieste ma qui mi sono ambientato benissimo. Il direttore ha detto che sono stato io a volere fortemente il Cesena e questo è vero, anche se credo sia più corretto dire che ci siamo voluti entrambi”.