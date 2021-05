Chelsea, 174 milioni per il mercato: nel mirino due big

Il Chelsea programma il mercato estivo: nel mirino due top player in attacco

HAALAND E LUKAKU NEL MIRINO - Quello scorso fu un successo. Circa 200 milioni di euro spesi per i vari Havertz, Werner, Ziyech e Chilwell, quest’anno non vogliono essere da meno. Stando a quanto riporta il Sun, la dirigenza del club londinese vorrebbe mettere a disposizione di Tuchel un budget pari a 174 milioni di euro. La priorità è quella di investire su un bomber di razza, dato che Werner ha avuto più di una difficoltà nel trovare la via del gol. Nel mirino del Chelsea ci sono Haaland e Lukaku, ex Blues nel triennio 2011-2014.