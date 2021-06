Chelsea, Abramovich rompe indugi: vuole Lukaku a qualunque costo

Il club campione d'Europa avrà maggiori chance di vincere la prossima stagione la Premier con il belga

L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku potrebbe tornare al Chelsea. Notizia di calciomercato che riporta Eurosport e che sicuramente fa spaventare i tifosi nerazzurri. Pare che il proprietario del club londinese, Roman Abramovich, sarebbe personalmente interessato al ritorno dell'attaccante belga. E non baderà a spese per rafforzare ulteriormente i campioni d'Europa. Il ricco imprenditore russo è sicuro che Lukaku sia il giocatore ideale che aumenterà le possibilità della squadra di vincere la Premier League la prossima stagione. Lukaku ha giocato per il Chelsea dal 2011 al 2014 poi si è trasferito al Liverpool e tre anni dopo al Manchester United. Nel 2019 è passato all'Inter per 74 milioni di euro. In maglia nerazzurra nella scorsa stagione Lukaku ha giocato 36 partite in Serie A segnando 24 gol (sei su rigore) e dato 11 assist.