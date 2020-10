Chelsea, Alonso in rotta con Lampard: vicino il ritorno in Italia

Una sostituzione non gradita e la reazione oltre le righe. Il rapporto tra Marcos Alonso e il tecnico del Chelsea Frank Lampard non sembra essere mai decollato e negli ultimi giorni si è ulteriormente incrinato. Tutta colpa della decisione dell’allenatore dei Blues di sostituire il terzino spagnolo all’intervallo del match contro il West Bromwich Albion. L’ex Fiorentina non ha gradito e ha deciso di non assistere dalla panchina all’incontro, preferendo salire direttamente sul pullman della squadra. La rottura è dunque evidente.

MERCATO

Inevitabilmente si parla anche di mercato per capire dove finirà il giocatore del Chelsea. Marcos Alonso è approdato in Inghilterra nell’estate 2016 dopo l’esperienza con la Fiorentina. Proprio la Serie A potrebbe accoglierlo nuovamente. Lo spagnolo piace all’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri starebbero lavorando per regalare ad Antonio Conte un colpo in extremis.