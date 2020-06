Chelsea, Alonso può partire: un club inglese allontana il ritorno in Serie A

Dopo quattro stagioni, Marcos Alonso e il Chelsea sono pronti a dirsi addio. L’esterno difensivo spagnolo non rientra nel progetto tecnico di Frank Lampard e per questo motivo si trova costretto a trovare un altro club per ritrovare minutaggio e provare a convincere il Ct Luis Enrique a convocarlo all’Europeo 2021. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la meta più gettonata potrebbe essere un’altra squadra inglese: si tratta del Newcastle. La società bianconera è pronta a sobbarcarsi un’onerosa e importante campagna acquisti con lo scopo di rinforzarsi e giocarsi fin da subito le chance di vittoria finale in Premier League. I Magpies rischiano di beffare Inter e Juventus, i due club italiani accostati fortemente ad Alonso nei mesi scorsi.