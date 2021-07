Chelsea, c’è l’all-in per Haaland: pronti 175 milioni

I blues avrebbero provato l'affondo decisivo

Erling Haaland , futuro in bilico. Non presente al primo giorno di ritiro col Borussia Dortmund , il centravanti dovrebbe aggregarsi presto al club tedesco anche se i recenti rumors di mercato non fanno stare tranquilli i tifosi.

Infatti, secondo quanto si apprende dalla Bild, per il giovane attaccante sarebbe arrivata un'offerta spaventosa da parte del Chelsea. I blues sarebbero pronti ad offrire 175 milioni per Erling Haaland. Il quotidiano tedesco illustra il piano di Roman Abramovich per procurarsi la liquidità necessaria ad andare all'attacco del centravanti norvegese: in uscita da Londra ci sarebbero Callum Hudson-Odoi (valutato tra i 20 e i 30 milioni di euro), Hakim Ziyech (28-38 milioni) e Tammy Abraham (23-36 milioni). Al resto penserebbe direttamente l'imprenditore russo pronto a mettere la differenza di tasca propria.