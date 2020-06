Chelsea, Cech diventa ‘consigliere di mercato’ e consiglia Aubameyang

Il Chelsea sogna in grande e in vista della prossima stagione sta preparando una campagna acquisti di tutto rilievo. Dopo le voci sul quasi certo approdo di Timo Werner a Londra, ecco un’altra indiscrezione che vedrebbe un altro attaccante di importanza mondiale, prossimo all’arrivo in città.

Come scrive il Daily Star, i blues provano un colpo a sorpresa per l’attacco e puntano forte Pierre-Emerick Aubameyang, in scadenza di contratto nel 2021 con l’Arsenal. Secondo il tabloid, a consigliare il Chelsea ci sarebbe la forte presenza e insistenza di Petr Cech, storico portiere dei londinesi, che avrebbe parlato con il tecnico Frank Lampard delle straordinarie doti del centravanti del Gabon. Cech, infatti, è stato compagno di squadra del giocatore per 4 anni e adesso lo starebbe consigliando al Chelsea.