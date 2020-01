Chelsea, che idea per l’attacco: tutto su un big del Napoli

Il Chelsea è alla ricerca di un attaccante. I blues, visto anche il possibile addio di Olivier Giroud, seguito da tempo dall’Inter, sono alla ricerca di un rinforzo per il proprio reparto offensivo ed avrebbero messo il mirino in Italia.

IDEA MERTENS – Secondo quanto raccolto da ESPN, i londinesi si sarebbero messi in contatto con il Napoli per Dries Mertens, espressamente richiesto dal tecnico Frank Lampard. Per lasciar partire il belga, però, gli azzurri chiedono non meno di 47 milioni di euro.