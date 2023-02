Chelsea, follie di mercato: 17 milioni per un 15enne

Un talentuoso prodigio sudamericano attira sempre l'attenzione del calcio mondiale. Dagli anni '50, quando Pelé raggiunse la fama mondiale, il continente ha fornito alcuni dei migliori giocatori che sbarcano poi in Europa anche a cifre folli. Il centrocampista ecuadoriano dell'Independiente del valle, Kendry Paez è nel mirino del Chelsea. Il club inglese ha offerto 17 milioni di euro per il calciatore 15enne, riporta The Sun. Secondo la fonte inglese, il Borussia Dortmund ha offerto 15 milioni di euro per Paez. Da notare che con l'arrivo della nuova dirigenza del Chelsea nell'estate 2022, il club ha speso di più sul mercato di tutti i club del mondo. Il Chelsea ha speso oltre 600 milioni di euro in due finestre di mercato, mentre i club di tutti i campionati europei, inclusi i primi 5, hanno speso meno. Il Chelsea con 30 punti in 21 partite in questa stagione di Premier League e si trova al nono posto in classifica.