Chelsea, il sogno ‘impossibile’ di Lampard si chiama… Ter Stegen

Bye Bye Kepa. Il Chelsea ha deciso di salutare il giovane portiere spagnolo e cercare un altro numero uno in grado di difendere al meglio la porta blues. Frank Lampard, a tal proposito, avrebbe le idee chiare anche se il suo obiettivo numero uno sembra quasi impossibile.

Chelsea: Ter Stegen per la porta

Secondo i rumors che arrivano dall’Inghilterra, il Chelsea avrebbe dunque deciso di non puntare più su Kepa. Secondo il Daily Mail i blues vorrebbero una garanzia e sarebbe disposti anche a grossi investimenti. Lampard avrebbe lgià fatto un nome: si tratta del numero uno del Barcellona Marc-Andre ter Stegen che però viene considerato come un affare “impossibile” dallo stesso quotidiano. Ecco perché, secondo il Sun, invece, l’obiettivo più alla portata sarebbe Areola di proprietù del Psg come potenziale sostituto dello spagnolo.

