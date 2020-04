Chelsea in cerca di un portiere: non solo Donnarumma, ecco le alternative

Due anni dopo il Chelsea torna sul mercato in cerca di un portiere. Nel 2018 i Blues dovettero fare i conti con l’addio di Thibaut Courtois, passato al Real Madrid, e acquistarono Kepa dall’Athletic Bilbao per una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Un record per un estremo difensore. Tuttavia lo spagnolo non ha convinto nel suo biennio londinese: con Maurizio Sarri il rapporto non fu sempre idilliaco, mentre nell’ultima stagione ha persino perso il posto da titolare a favore di Willy Caballero. In estate Kepa potrebbe salutare, ma non è ancora chiaro chi potrebbe essere il suo successore.

IDEE – Attualmente il Chelsea starebbe valutando quattro profili. Il primo in ordine di tempo è quello di Gianluigi Donnarumma. Il portiere potrebbe lasciare il Milan, ma non sarà semplice strapparlo ai rossoneri che hanno richieste economiche importanti. La seconda ipotesi riguarda Manuel Neuer, che non sembra vivere un momento particolarmente felice al Bayern Monaco. La terza pista porta all’Everton, la cui porta è difesa brillantemente da Jordan Pickford. L’ultima idea sarebbe Andre Onana, portiere dell’Ajax, desideroso di cambiare aria per approdare in un top club.