Chelsea, Kanté verso la cessione: due top club si fanno avanti

Dopo quattro stagioni, N’Golo Kanté è vicino a lasciare il Chelsea. Con i Blues il francese ha conquistato una Premier, una FA Cup e un’Europa League. Trofei importanti che però non spingerebbero il giocatore a continuare con il club londinese. Anzi, secondo quanto riportato dal Times, il campione del mondo 2018 con la Francia avrebbe deciso di guardarsi intorno. Del resto le offerte per lui non mancano. Il Real Madrid è stato il primo a fiutare il possibile affare e sta seguendo da diverso tempo l’evolversi della situazione. Ma i Blancos non sono i soli a pensare a lui. Infatti anche il Paris Saint-Germain è pronto a farsi avanti e a dare battaglia.