Chelsea, Kepa ai titoli di coda: offerto all’Atletico Madrid per arrivare a Oblak

Potrebbe essere giunta al capolinea l’esperienza del giovane Kepa Arrizabalaga al Chelsea. Il portiere ex Atletico Bilbao non ha convinto l’ambiente blues e nonostante sia tra i migliori giovani in circolazione, il club di Londra pare aver perso la pazienza.

Secondo quanto riporta il Sun, il Chelsea avrebbe intenzione di offrire il giovane estremo difensore e 25 milioni di sterline all’Atletico Madrid per arrivare al più esperto Oblak. Solamente nel 2018 il club blues aveva acquistato Kepa per 71.6 milioni di sterline siglando un vero e proprio record. Ma dopo una stagione di alti e bassi e diversi errori, ecco arrivata la panchina con Frank Lampard che, oramai, non si fida più del giovane portiere e vorrebbe sostituirlo col più esperto numero uno dei Colchoneros.