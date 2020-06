Chelsea, Kepa è out: Lampard vuore Onana

Il Chelsea e Kepa potrebbero dirsi addio a fine stagione. Il portiere blues, arrivato per la cifra record di 80 milioni di euro, potrebbe già salutare Londra. Le sue prestazioni non hanno convinto la società e soprattutto il tecnico Lampard che ha dato maggiore fiducia al più esperto Caballero. Nel futuro del club ci potrebbe essere Onana dell’Ajax.

Onana: futuro al Chelsea

Come conferma il Sunday express, il Chelsea sta dando la caccia al portiere per la prossima stagione. Nonostante l’enorme investimento fatto per Kepa Arrizabalaga meno di due anni fa, i blues starebbero pensando di rimpiazzarlo con André Onana, estremo difensore di 24 anni in forza all’Ajax. Il portiere della squadra di Londra era stato accostato anche a big come Barcellona e Psg senza però poi vedere realizzate delle vere trattative. Adesso i blues si starebbero facendo sotto e in caso di arrivo di Onana a Londra, Kepa partirebbe in direzione Valencia.

QUI LE NEWS DI GOSSIP