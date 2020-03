Chelsea, Kepa non convince: nel mirino un ex campione del mondo

Era l’estate 2018. In una sessione di mercato pazza, divenuta celebre per l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Chelsea piazzò un colpo incredibile prelevando Kepa dell’Athletic Bilbao. Un trasferimento clamoroso, perché gli 80 milioni sborsati rappresentavano la cifra più alta pagata per un portiere. Battuto il primato di 70 milioni stabilito qualche settimana prima con l’acquisto di Alisson da parte del Liverpool. A distanza di due anni il matrimonio tra l’estremo difensore basco e i Blues sembra già destinato a concludersi. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i londinesi avrebbero deciso di cedere il proprio giocatore in estate.

CAMPIONE – Il nome del sostituto sarebbe già stato individuato e farebbe non poco clamore. Si tratta di Manuel Neuer. Il fuoriclasse tedesco, quattro volte vincitore del premio riservato al miglior portiere dell’anno, è in rotta con il Bayern Monaco che ha già acquistato Alexander Nubel dallo Schalke 04 e avrebbe messo nel mirino anche il rivale Marc-André Ter Stegen. L’affare, dunque, diventa altamente possibile. I prossimi mesi saranno cruciali.