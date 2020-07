Chelsea, Kepa non convince: pronta un’offerta record per il sostituto

In casa Chelsea è tempo di cambiamenti. I Blues stanno preparando una grande squadra in vista della prossima stagione, come testimonia l’innesto di Timo Werner dal Lipsia. Un altro ruolo importante su cui intervenire è il portiere: Kepa non sta convincendo il club londinese, che lo aveva prelevato due estati fa per la cifra di 80 milioni di euro. Lo spagnolo potrebbe essere ceduto già nel corso della sessione di mercato ed essere rimpiazzato.

RECORD

Del resto, secondo quanto riportato da Don Balon, il Chelsea avrebbe già individuato il sostituto di Kepa. Si tratta di Jan Oblak. Il portiere sloveno ha sorpreso tutti con un rendimento straordinario all’Atletico Madrid. Per lui i Blues avrebbero già pronta un’offerta sensazionale da 100 milioni di euro. Una cifra sbalorditiva che potrebbe convincere i Colchoneros a cedere il loro gioiello.