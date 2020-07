Chelsea, Kepa non convince: tre nomi per sostituirlo

Due anni fa Kepa era arrivato a Londra con grandi aspettative. Era il portiere più pagato della storia, con gli 80 milioni sborsati dal Chelsea per strapparlo dall’Athletic Bilbao. Inoltre si parlava di lui come del futuro estremo difensore della Spagna, il perfetto erede dei grandi Iker Casillas e Victor Valdes. Nel 2020, però, la storia è ben diversa. Kepa non ha convinto i Blues con un rendimento fatto di tanti alti e bassi. Inoltre il suo temperamento non è sempre stato gestibile. Inevitabilmente quindi si pensa a un clamoroso divorzio.

SOSTITUTO

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, ci sarebbero tre nomi per sostituire il portiere spagnolo. Si parla con insistenza di André Onana, numero uno dell’Ajax semifinalista nella scorsa edizione di Champions League. In lizza anche Nick Pope del Burnley. Il grande sogno, però, si chiama Jan Oblak. L’estremo difensore dell’Atletico Madrid è risultato ancora una volta il miglior interprete del suo ruolo in Liga.