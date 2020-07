Chelsea, la lunga lista dei partenti da Stamford Bridge: le opportunità da cogliere

Il Chelsea sta lasciando partire molti dei suoi giocatori nell’ottica di un rinnovamento totale della squadra. Frank Lampard vuole allestire una rosa giovane e competitiva, e per farlo servono liquidità provenienti dai giocatori in uscita.

LO STILE LAMPARD

Frank Lampard vuole imporre il suo stile all’interno del Chelsea. L’ex centrocampista dei Blues intende costruire una rosa giovane e talentuosa, con giocatori provenienti dal vivaio ma non solo. I giocatori di esperienza da inserire all’interno della squadra serviranno per dare concretezza ad un club che avrà tanta fisicità e gioventù. Ciò potrà essere possibile soltanto se la società londinese riuscirà a liberarsi degli attuali esuberi, che attualmente occupano un posto nella lista della Premier League ma anche una pesante porzione del monte ingaggi stagionale.

LA LISTA IN USCITA

Secondo quanto riporta il Daily Mail la lista dei partenti da Stamford Bridge conta ben sei giocatori: Marcos Alonso, Michy Batshuayi, Danny Drinkwater, Tiemoue Bakayoko, Kenedy ed Emerson Palmieri. Per quel che riguarda l’ex terzino della Roma, sembra che questo sia vicino all’Inter; per Marcos Alonso potrebbe prospettarsi un ritorno in Italia, proprio nella Fiorentina di Commisso, che intende costruire una grande rosa in vista della prossima stagione. Nessuno di questi giocatori faticherà a trovare la squadra in cui giocare in vista della prossima stagione, e per le italiane si aprono delle prospettive di mercato che vanno sfruttate in fretta per sbaragliare la potenziale concorrenza.