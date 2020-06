Chelsea, mercato ricco ma con un sacrificato: Kanté verso il Real Madrid

Da una parte la voglia di rinforzare la squadra con giovani di talento da mettere a disposizione del tecnico Frank Lampard, dall’altra la necessità di limitare la spesa, magari con una cessione importante.

In casa Chelsea esiste la possibilità di dover pensare alla vendita del centrocampista francese N’Golo Kanté. Il club blues potrebbe essere costretto a vendere uno dei suoi gioielli per finanziare l’ambiziosa campagna acquisti in programma per questa estate. Secondo quanto riportato dal Daily Express infatti gli uomini mercato del Chelsea potrebbero cedere N’Golo Kanté al Real Madrid. Da tempo nel mirino dei blancos, il campione del mondo con la Francia farebbe l’ennesimo salto di qualità dopo essere arrivato a Londra dal Leicester nella stagione 2016-17 dopo aver conquistato la Premier League con Ranieri.