Chelsea, nel mirino un giocatore titolare dell’Inter

Il Chelsea avrebbe messo gli occhi su Ivan Perisic che piace molto a Tuchel.

Il Chelsea starebbe valutando diverse opzioni per questa sessione invernale di calciomercato, dopo l’infortunio di Ben Chilwell. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Mirror, i dirigenti dei Blues starebbero pensando all’esterno croato dell’Inter, Ivan Perisic. L’ex giocatore del Bayern Monaco piace molto al tecnico tedesco Thomas Tuchel, soprattutto per la sua duttilità e capacità di giocare su entrambe le fasce. Il croato è in scadenza di contratto a giugno 2022 con i nerazzurri, quindi l'Inter potrebbe essere disposta per una buona cifra, a cederlo già a gennaio per monetizzare qualcosa dal suo addio. In questa stagione, con la maglia dei nerazzurri, Perisic ha collezionato 26 presenze con 4 gol e 2 assist, siglati in tutte le competizioni.