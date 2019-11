Chelsea, pazzie sul mercato: pronti 200 milioni già a gennaio anche se…

Il Chelsea resta in attesa di capire se la FIFA accoglierà il ricorso presentato contro il blocco al mercato imposto per due sessioni di trasferimento, quella appena trascorsa in estate e la prossima invernale.

Intanto, la società londinese ha già pronta una cifra monstre da mettere a disposizione per rinforzare la squadra guidata da Frank Lampard. Stando a quanto riporta il Sun, infatti, il Chelsea si preparerebbe a investire 170 milioni di sterline, circa 200 milioni di euro, per portare almeno 3 uomini chiave in squadra. Sarebbero il difensore del Leicester Ben Chilwell e gli attaccanti Wilfried Zaha del Crystan Palace e Timo Werner del Lipsia i prescelti per la campagna acquisti blues.

In alternativa, possibile interessamento anche per Moussa Dembele dell’Olympique Lione, Mounir Chouiar e Bryan Soumare del Dijon.