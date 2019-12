Chelsea, Pedro: “Se il Barcellona chiama, lascio tutto. In estate c’era una possibilità…”

Non ha mai nascosto, anche recentemente, di voler tornare un giorno al Barcellona. Parliamo di Pedro Rodriguez, attualmente al Chelsea, che con i blaugrana ha vinto praticamente tutto. Queste le sue parole invece rilasciate recentemente al giornale catalano L’Esportiu: “Se dovessero chiamarmi da Barcellona, lascio tutto. C’è questo un momento, prima del campionato, quando abbiamo giocato contro il Barça, in cui ho intravisto la possibilità di tornare, dopo aver parlato con l’allenatore – ha rivelato il 32enne spagnolo -. La porta però si è chiusa rapidamente, a questo punto non so cosa succederà a me, al momento so solo che mi limiterò a restare con il Chelsea alla fine della stagione”. Si è parlato anche di un possibile trasferimento al West Ham: “Non so, vedremo. Resta chiaro il fatto che voglio continuare a divertirmi giocando a calcio”.

PEDRO E LA VOGLIA DI BARÇA