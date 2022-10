Chelsea, Potter su arrivo Ronaldo reagisce così

L'allenatore del Chelsea Graham Potter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Milan, delle notizie secondo cui il club londinese avrebbe già raggiunto un accordo con l'RB Lipsia per il trasferimento del centrocampista dei Bulls Christopher Nkunku nella finestra di mercato invernale e ha anche commentato le voci secondo cui il Chelsea potrebbe acquisire l'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo. “Non parlerò di giocatori che non giocano nella nostra squadra. Ronaldo? Possiamo dedicare tutto il giorno a queste domande. Finché non saranno i nostri giocatori, non parlerò di loro". Potter dunque ha scelto la strada del silenzio per Ronaldo.